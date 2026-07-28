АЗС можуть прирівняти до критичної інфраструктури, але не всі

Влада розглядає можливість надати автозаправним станціям у прифронтових регіонах статус об'єктів критичної інфраструктури. Таке рішення має допомогти посилити їхній захист.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента України Віктора Микиту.
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За його словами, це питання обговорили під час виїзної оперативної наради на Сумщині за участю керівництва області, представників місцевого самоврядування, військового командування та Сил оборони.
"Обговорили можливість визначення АЗС у прифронтових регіонах об'єктами критичної інфраструктури. Це дозволить спрямовувати додаткові ресурси на їх захист та забезпечити безперебійну роботу", - зазначив Микита.
Як пояснив заступник керівника ОП, Росія останнім часом цілеспрямовано атакує об'єкти, які забезпечують життєдіяльність громад.
За його словами, під ударами опиняються автозаправні станції, великі продовольчі магазини, цивільний транспорт на дорогах, житлові квартали та інші цивільні об'єкти.
У зв'язку зі зміною безпекової ситуації влада також посилює антидроновий захист регіону. На Сумщині силами обласної військової адміністрації та громад антидроновими сітками вже захищено понад 400 кілометрів доріг, ще кілька сотень кілометрів перебувають на стадії облаштування.
Під час наради обласні військові адміністрації отримали доручення спільно з громадами збільшити фінансове та матеріально-технічне забезпечення підрозділів протиповітряної оборони, зокрема екіпажів безпілотних авіаційних комплексів і мобільних вогневих груп.
Крім того, за словами Микити, спільно з військовими готується окремий пакет рішень щодо додаткового захисту українського неба.
Раніше стало відомо, що через посилення російських атак на автозаправні станції влада розглядає можливість надати АЗС у прифронтових областях статус об'єктів критичної інфраструктури.
Водночас у Харківській області вже працюють над посиленням фізичного захисту автозаправних станцій. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також спростував інформацію про те, що на трасі Харків - Полтава нібито не залишилося жодної працюючої АЗС, наголосивши, що дефіциту пального в регіоні немає.
РБК-Україна раніше розповідало, що Росія останнім часом дедалі частіше завдає ударів по автозаправних станціях у прифронтових регіонах України. За словами представників влади, таким чином ворог намагається порушити забезпечення пальним критично важливих служб, однак наразі дефіциту пального не спостерігається.