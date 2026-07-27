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РФ атакувала ще одну АЗС у Харкові, є постраждалі

12:35 27.07.2026 Пн
2 хв
На місце удару вже прибули профільні служби
aimg Юлія Капітонова
РФ атакувала ще одну АЗС у Харкові, є постраждалі Фото: Росіяни продовжують атакувати українські АЗС (Getty Images)
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Вдень 27 липня російські загарбники завдали удару по автозаправній станції в Харкові. Внаслідок нової атаки постраждали щонайменше двоє цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міського голови Харкова Ігоря Терехова.

Об 11:45 мер міста заявив, що отримав інформацію про влучання російського ударного дрона на межі Салтівського та Немишлянського районів.

За його словами, на місці ворожої атаки вже працюють профільні служби. Терехов також додав, що всі дані про наслідки удару наразі з'ясовуються.

Вже о 12:01 міський голова уточнив, що росіяни скерували свій безпілотник на автозаправну станцію у Салтівському районі.

Окрім того, він підтвердив, що наразі відомо про щонайменше двох постраждалих цивільних.

"Внаслідок влучання по АЗС у Салтівському районі є двоє постраждалих - гостра реакція на стрес", - повідомив Терехов.

До речі, 26 липня російські окупанти вдарили дроном по АЗС в Основ’янському районі Харкова.

"На щастя, цей дрон не здетонував", - розповів міський голова.

На місце удару одразу прибули вибухотехніки, які здійснили оперативне обстеження та знешкодження боєприпасу.

Раніше РБК-Україна пояснювало, чи загрожує прифронтовим регіонам України реальний брак бензину через російські атаки.

Також ми писали, що ворог завдав подвійного удару по АЗС у Харкові.

А в Слов’янську російський безпілотник атакував вантажівку з пальним безпосередньо на заправці.

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