АЗС могут приравнять к критической инфраструктуре, но не все

Главное: Особый статус для АЗС: Власти рассматривают возможность предоставления заправкам в прифронтовых регионах статуса объектов критической инфраструктуры. Это позволит привлечь дополнительные ресурсы для их защиты и обеспечить бесперебойную поставку топлива.

Власти рассматривают возможность предоставления заправкам в прифронтовых регионах статуса объектов критической инфраструктуры. Это позволит привлечь дополнительные ресурсы для их защиты и обеспечить бесперебойную поставку топлива. Причина решения: Россия в последнее время целенаправленно наносит удары по гражданским объектам жизнедеятельности.

Россия в последнее время целенаправленно наносит удары по гражданским объектам жизнедеятельности. Усиление безопасности в Сумской и Харьковской областях: Для защиты дорог от вражеских дронов в Сумской области сетками уже закрыли более 400 км путей.

Для защиты дорог от вражеских дронов в Сумской области сетками уже закрыли более 400 км путей. Дополнительные мероприятия: ОВА и общинам поручено увеличить обеспечение подразделений ПВО, мобильных огневых групп и расчетов БПЛА для закрытия неба над регионами.

По его словам, этот вопрос обсудили во время выездного оперативного совещания в Сумской области с участием руководства области, представителей местного самоуправления, военного командования и Сил обороны.

"Обсудили возможность определения АЗС в прифронтовых регионах объектами критической инфраструктуры. Это позволит направлять дополнительные ресурсы в их защиту и обеспечить бесперебойную работу ", - отметил Микита.

Почему возникла такая потребность

Как пояснил замруководителя ОП, Россия в последнее время целенаправленно атакует объекты, обеспечивающие жизнедеятельность общин.

По его словам, под ударами находятся автозаправочные станции, крупные продовольственные магазины, гражданский транспорт на дорогах, жилые кварталы и другие гражданские объекты.

В связи с изменением ситуации в сфере безопасности власти также усиливают антидроновую защиту региона. В Сумской области силами областной военной администрации и общин антидроновыми сетками уже защищено более 400 километров дорог, еще несколько сотен километров находятся на стадии обустройства.

Какие еще решения приняли

В ходе совещания областные военные администрации получили поручение совместно с общинами увеличить финансовое и материально-техническое обеспечение подразделений противовоздушной обороны, в том числе экипажей беспилотных авиационных комплексов и мобильных огневых групп.

Кроме того, по словам Микиты, совместно с военными готовится отдельный пакет решений по дополнительной защите украинского неба.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что из-за усиления российских атак на автозаправочные станции власти рассматривают возможность предоставить АЗС в прифронтовых областях статус объектов критической инфраструктуры.

В Харьковской области уже работают над усилением физической защиты автозаправочных станций. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также опроверг информацию о том, что на трассе Харьков - Полтава якобы не осталось ни одной работающей АЗС, подчеркнув, что дефицита горючего в регионе нет.