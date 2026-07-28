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АЗС могут приравнять к критической инфраструктуре, но не все

12:58 28.07.2026 Вт
3 мин
Как именно власти собираются спасать АЗС?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Некоторые АЗС могут получить статус объектов критической инфраструктуры (Getty Images)

Власти рассматривают возможность предоставить автозаправочным станциям в прифронтовых регионах статус объектов критической инфраструктуры. Это решение должно помочь усилить их защиту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Украины Виктора Микиту.

Главное:

  • Особый статус для АЗС: Власти рассматривают возможность предоставления заправкам в прифронтовых регионах статуса объектов критической инфраструктуры. Это позволит привлечь дополнительные ресурсы для их защиты и обеспечить бесперебойную поставку топлива.
  • Причина решения: Россия в последнее время целенаправленно наносит удары по гражданским объектам жизнедеятельности.
  • Усиление безопасности в Сумской и Харьковской областях: Для защиты дорог от вражеских дронов в Сумской области сетками уже закрыли более 400 км путей.
  • Дополнительные мероприятия: ОВА и общинам поручено увеличить обеспечение подразделений ПВО, мобильных огневых групп и расчетов БПЛА для закрытия неба над регионами.

По его словам, этот вопрос обсудили во время выездного оперативного совещания в Сумской области с участием руководства области, представителей местного самоуправления, военного командования и Сил обороны.

"Обсудили возможность определения АЗС в прифронтовых регионах объектами критической инфраструктуры. Это позволит направлять дополнительные ресурсы в их защиту и обеспечить бесперебойную работу ", - отметил Микита.

Почему возникла такая потребность

Как пояснил замруководителя ОП, Россия в последнее время целенаправленно атакует объекты, обеспечивающие жизнедеятельность общин.

По его словам, под ударами находятся автозаправочные станции, крупные продовольственные магазины, гражданский транспорт на дорогах, жилые кварталы и другие гражданские объекты.

В связи с изменением ситуации в сфере безопасности власти также усиливают антидроновую защиту региона. В Сумской области силами областной военной администрации и общин антидроновыми сетками уже защищено более 400 километров дорог, еще несколько сотен километров находятся на стадии обустройства.

Какие еще решения приняли

В ходе совещания областные военные администрации получили поручение совместно с общинами увеличить финансовое и материально-техническое обеспечение подразделений противовоздушной обороны, в том числе экипажей беспилотных авиационных комплексов и мобильных огневых групп.

Кроме того, по словам Микиты, совместно с военными готовится отдельный пакет решений по дополнительной защите украинского неба.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что из-за усиления российских атак на автозаправочные станции власти рассматривают возможность предоставить АЗС в прифронтовых областях статус объектов критической инфраструктуры.

В Харьковской области уже работают над усилением физической защиты автозаправочных станций. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также опроверг информацию о том, что на трассе Харьков - Полтава якобы не осталось ни одной работающей АЗС, подчеркнув, что дефицита горючего в регионе нет.

РБК-Украина ранее рассказывало, что Россия в последнее время все чаще наносит удары по автозаправочным станциям в прифронтовых регионах Украины. По словам представителей власти, таким образом враг пытается нарушить обеспечение горючим критически важных служб, однако пока дефицита горючего не наблюдается.

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