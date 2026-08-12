АЗС Липецької області РФ знову продаватимуть бензин за нестандартною схемою

У Липецькій області Росії влада знову вводить на заправках режим "парний-непарний". Причина - величезні черги через нестачу бензину на тлі ударів ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора Липецької області Росії Ігоря Артамонова у Telegram.

Бензинова криза у Липецькій області

Хоча зрозуміло, що ці міри не збільшать добові ліміти палива, доступного для реалізації на АЗС, пише Артамонов.

І наївно сподівається, що таке рішення дасть змогу:

упорядкувати черги,

рівномірніше розподілити потік авто на АЗС.

Тимчасова схема почне діяти з 13 серпня на заправках:

"Газпрому",

"Лукойлу",

Teboil,

"Роснефти".

Нестандартна схема заправки на АЗС

13 серпня заправитися зможуть автомобілі, у яких перша цифра непарна: 1, 3, 5, 7 чи 9.

14 серпня - автомобілі з парною першою цифрою: 2, 4, 6, 8 чи 0.

15 серпня - знову непарні.

"Одночасно на АЗС вводиться ліміт - не більше 30 літрів бензину на один автомобіль. Дизельне паливо - без обмежень. Код регіону не має значення", - каже Артамонов.

На трасах М-4, Р-119 та А-133 режим "парний-непарний" діяти не буде.

Росіяни сподіваються, що це - тимчасовий захід. І обіцяють нібито збільшити поставки палива до Липецької області.