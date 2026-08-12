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АЗС Липецької області РФ знову продаватимуть бензин за нестандартною схемою

16:39 12.08.2026 Ср
2 хв
Паливна криза в Росії шириться регіонами
aimg Олена Бджола
АЗС Липецької області РФ знову продаватимуть бензин за нестандартною схемою
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У Липецькій області Росії влада знову вводить на заправках режим "парний-непарний". Причина - величезні черги через нестачу бензину на тлі ударів ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора Липецької області Росії Ігоря Артамонова у Telegram.

Бензинова криза у Липецькій області

Хоча зрозуміло, що ці міри не збільшать добові ліміти палива, доступного для реалізації на АЗС, пише Артамонов.

І наївно сподівається, що таке рішення дасть змогу:

  • упорядкувати черги,
  • рівномірніше розподілити потік авто на АЗС.

Тимчасова схема почне діяти з 13 серпня на заправках:

  • "Газпрому",
  • "Лукойлу",
  • Teboil,
  • "Роснефти".

Нестандартна схема заправки на АЗС

13 серпня заправитися зможуть автомобілі, у яких перша цифра непарна: 1, 3, 5, 7 чи 9.

14 серпня - автомобілі з парною першою цифрою: 2, 4, 6, 8 чи 0.

15 серпня - знову непарні.

"Одночасно на АЗС вводиться ліміт - не більше 30 літрів бензину на один автомобіль. Дизельне паливо - без обмежень. Код регіону не має значення", - каже Артамонов.

На трасах М-4, Р-119 та А-133 режим "парний-непарний" діяти не буде.

Росіяни сподіваються, що це - тимчасовий захід. І обіцяють нібито збільшити поставки палива до Липецької області.

Раніше РБК-Україна писало, що 11 липня обмеження на закупівлю бензину поширилися ще на три суб'єкти РФ. Цьому сприяють успішні атаки України на місцеві НПЗ.

Також на заправках у Єлецькому районі Липецької області Росії утворилися величезні черги за пальним. Це відбувається на тлі заяв місцевої влади про нібито стабілізацію ситуації.

Ще стало відомо, що Росія переходить до "сірих" схем переробки нафтопродуктів на тлі успішних ударів України по НПЗ та тотального дефіциту пального.

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Російська Федерація АЗС Паливо
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