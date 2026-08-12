АЗС Липецкой области РФ снова будут продавать бензин по нестандартной схеме

В Липецкой области России власти снова вводят на заправках режим "чет-нечет". Причина - огромные очереди на фоне ударов Украины по НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Липецкой области России Игоря Артамонова в Telegram.

Бензиновый кризис в Липецкой области

Губернатор утверждает, что такие меры якобы смогут привести в порядок очереди и равномернее распределить поток авто на заправках.

Временная схема начнет действовать с 13 августа на заправках:

"Газпрома",

"Лукойла",

Teboil,

"Роснефть".

Нестандартная схема на АЗС

13 августа заправиться смогут автомобили, у которых первая цифра нечетная: 1, 3, 5, 7 или 9.

14 августа - автомобили с четной первой цифрой: 2, 4, 6, 8 или 0.

15 августа - снова нечетные.

"Одновременно на АЗС вводится лимит - не более 30 литров бензина на один автомобиль. Дизельное топливо - без ограничений. Код региона не имеет значения", - говорит Артамонов.

На трассах М-4, Р-119 и А-133 режим "чет-нечет" действовать не будет.

Топливный кризис в РФ

Напомним, за последние два месяца украинские дроны остановили до 40% нефтепереработки России, треть которой осталась без горючего.

Несмотря на то, что россияне уже не знают, где покупать бензин, который стал на вес золота, Путин публично не признает плачевного положения дел.

При этом Россия начала забирать бензин у Беларуси, который предназначался в страны Центральной Азии. Впрочем, даже рекордные объемы таких поставок не позволяют полностью устранить дефицит.