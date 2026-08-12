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У Києві російський удар зачепив поліклініку

15:42 12.08.2026 Ср
2 хв
Відомі перші подробиці ворожої атаки на медичний заклад
aimg Анастасія Никончук
У Києві російський удар зачепив поліклініку Ілюстративне фото: обстріл Києва (ДСНС)
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У Деснянському районі Києва після ворожої атаки зафіксували пошкодження поліклініки. За попередньою інформацією, пошкодження незначні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Київської міської військової адміністрації.

В одному із районів столиці виявили наслідки російського удару. Внаслідок атаки постраждала будівля поліклініки у Деснянському районі.

Пошкодження оцінюється як незначне. Інших подробиць щодо характеру пошкоджень у повідомленні не наведено.

Інформація про наслідки та постраждалих внаслідок атаки уточнюється.

Обстріл Києва 12 серпня: що відомо

Вранці 12 серпня у Києві пролунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників. Повітряну тривогу у столиці оголосили о 9:36, після чого Повітряні сили повідомили про групи реактивних БПЛА, які прямували до Київської області з Чернігівської та Черкаської областей.

За даними КГВА, у бік столиці летіло близько десяти дронів. Вибухи також чули у Броварах та інших районах області.

Пізніше представник ДСНС у Київській області Вікторія Рубан підтвердила, що у Броварському районі через атаку сталася пожежа на складських об'єктах.

За даними Повітряних сил ЗСУ, близько 12:54 у напрямку столиці з півночі зафіксували реактивний БпЛА, який згодом рухався над містом на південь.

За кілька хвилин військові повідомили про групу реактивних дронів, що наближалися до Києва зі сходу та півночі.

У місті працювали сили протиповітряної оборони, мешканців закликали залишатися в укриттях. На тлі атаки у столиці було чути вибухи.

Нагадуємо, що в ніч на 12 серпня Росія завдала по Україні комбінованого удару, застосувавши балістичну ракету "Іскандер-М", протирадіолокаційну Х-31П, керовані авіаційні ракети Х-35 та 138 ударних безпілотників різних типів. Серед БпЛА були Shahed, у тому числі реактивні дрони, "Гербери" та безпілотники-імітатори "Пародія".

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У Києві російський удар зачепив поліклініку
У Києві російський удар зачепив поліклініку
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