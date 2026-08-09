У регіонах РФ водії годинами стоять у чергах на заправках, - ЗМІ

На заправках у Єлецькому районі Липецької області Росії утворилися величезні черги за пальним, а на багатьох АЗС воно взагалі зникло. Це відбувається на тлі заяв місцевої влади про нібито стабілізацію ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra .

Через це місцева влада навіть скасувала раніше запроваджені обмеження на заправку автомобілів по парних і непарних номерах.

Раніше губернатор Липецької області Ігор Артамонов стверджував, що постачання пального нібито стали стабільнішими, а черги на АЗС скоротилися.

При цьому на більшості інших заправок у регіоні пальне повністю відсутнє .

Як зазначає видання, за словами місцевих жителів, гігантські черги з автомобілів вишикувалися до АЗС компанії "Роснефть".

Криза з пальним у РФ

Нагадаємо, що на тлі постійних збоїв у переробці нафтопродуктів та системного дефіциту країна-агресор змушена переходити на "сірі" схеми переробки пального. За даними української розвідки, такі кроки стали наслідком ефективних ударів по російських нафтопереробних заводах.

Через нестачу бензину та дизеля Росія, яка раніше активно експортувала енергоносії, опинилася в критичному стані та вимушена шукати джерела для імпорту палива. На тлі цих проблем президент України Володимир Зеленський жорстко висміяв паливний колапс у РФ.