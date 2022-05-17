Из "Азовстали" эвакуировали 52 раненых защитников. Верещук ответила, когда их обменяют

"Азовсталь: гуманитарная операция продолжается. В интересах сохранения жизней вчера были эвакуированы 52 тяжелораненых наших военнослужащих. После стабилизации их состояния мы их обменяем на российских военнопленных. Работаем над дальнейшими этапами гуманитарной операции", - написала она.

Напомним, вчера, 16 мая началось спасение военных из "Азовстали". В Минобороны заявляли, что в медучреждение во временно оккупированном Новоазовске было эвакуировано 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи, а еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку.

Также сообщалось, что в Мариуполе на территории "Азовстали" все еще остаются украинские военные, а значит операция по спасению которых будет продолжена.

Как ранее стало известно, по данным комбрига Нацгвардии, на территории заблокированного российскими оккупантами завода "Азовсталь" в Мариуполе - около 600 раненых украинских военных. 40 из них - в тяжелом состоянии.

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