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Из "Азовстали" эвакуировали 52 раненых защитников. Верещук ответила, когда их обменяют

Фото: вице-премьер Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

С территории завода "Азовсталь" в Мариуполе было вывезено 52 раненых защитников. Когда их состояние улучшится, будет осуществлен обмен на российских военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук в Telegram.

"Азовсталь: гуманитарная операция продолжается. В интересах сохранения жизней вчера были эвакуированы 52 тяжелораненых наших военнослужащих. После стабилизации их состояния мы их обменяем на российских военнопленных. Работаем над дальнейшими этапами гуманитарной операции", - написала она.

Напомним, вчера, 16 мая началось спасение военных из "Азовстали". В Минобороны заявляли, что в медучреждение во временно оккупированном Новоазовске было эвакуировано 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи, а еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку.

Также сообщалось, что в Мариуполе на территории "Азовстали" все еще остаются украинские военные, а значит операция по спасению которых будет продолжена.

Как ранее стало известно, по данным комбрига Нацгвардии, на территории заблокированного российскими оккупантами завода "Азовсталь" в Мариуполе - около 600 раненых украинских военных. 40 из них - в тяжелом состоянии.

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АзовстальМариупольИрина Верещук