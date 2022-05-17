Із "Азовсталі" евакуювали 52 поранених захисників. Верещук відповіла, коли їх обміняють

"Азовсталь: гуманітарна операція триває. В інтересах збереження життів вчора було евакуйовано 52 важкопоранених наших військовослужбовців. Після стабілізації їх стану ми їх обміняємо на російських військовополонених. Працюємо над подальшими етапами гуманітарної операції", - написала вона.

Нагадаємо, вчора, 16 травня почався порятунок військових з "Азовсталі". У Міноборони заявляли, що до медзакладу в тимчасово окупованому Новоазовську було евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги, а ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

Також повідомлялося, що в Маріуполі на території "Азовсталі" все ще залишаються українські військові, а отже операція з порятунку яких буде продовжена.

Як раніше стало відомо, за даними комбригу Нацгвардії, на території заблокованого російськими окупантами заводу "Азовсталь" у Маріуполі - близько 600 поранених українських військових. 40 з них - у тяжкому стані.

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