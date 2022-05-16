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На "Азовстали" находятся около 600 раненых защитников, 40 бойцов в очень тяжелом состоянии

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Мариуполь, Понедельник 16 мая 2022 03:38
На "Азовстали" находятся около 600 раненых защитников, 40 бойцов в очень тяжелом состоянии Фото: на "Азовстали" находятся около 600 раненых защитников (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На территории заблокированного российскими военными завода "Азовсталь" в Мариуполе находятся около 600 раненых бойцов украинских сил. 40 из них - в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова командира 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Дениса Шлеги в эфире телемарафона.

Шлега отметил, что лекарств и медицинских инструментов "очень не хватает", ситуацию он назвал сложной.

Телеканал "Настоящее Время" вышел на связь с бойцом полка "Азов" Дмитрием Козацким. Он тоже сказал, что из 600-700 раненых бойцов на "Азовстали" "40-50 человек находятся в критичном тяжелом состоянии" и нуждаются в срочной эвакуации.

"По продуктам и по воде, я думаю, осталось ориентировочно дней на пять, на неделю, может быть. Сегодня у нас был обед: мы только обедаем, у нас один прием пищи в день. Это была овсянка, по-моему, и немного моркови", – рассказал Козацкий.

Говоря о штурме "Азовстали", Дмитрий Козацкий отметил, что боевые действия идут уже на территории завода.

"Это все поддерживается работой вражеской тяжелой артиллерии, работой танков и авиации. Наши бойцы отражают по максимуму все атаки противника", - рассказал боец "Азова".

Как сообщалось, российские войска применили против защитников Мариуполя зажигательные бомбы. Это впервые с начала полномасштабного вторжения РФ.

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Азовсталь Мариуполь
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