"Азов" показав, як нищить російську логістику поблизу Маріуполя (відео)

Українські військові 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" завдали ударів по ворожій логістиці в районі тимчасово окупованого Маріуполя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Азова" у Facebook.
Підрозділ показав відео бойової роботи на автошляхах "Маріуполь - Таганрог" (є одним з ключових маршрутів постачання ворожого угруповання на півдні) та "Маріуполь - Волноваха".
"Територія України має бути вільною від російських військ. Найбільш надійний шлях до цього - перенести "санітарну зону" для ворожої логістики ближче до самої РФ і окупованого Криму", - йдеться у заяві.
У підрозділі зазначили, що пілоти вже виконують завдання з ураження цілей біля російського кордону.
"Безпечного Приазов’я для окупантів більше не буде", - підкреслили в "Азові".
Нагадаємо, окупанти намагаються закріпитися в Маріуполі через нову інфраструктуру. Зокрема, так звана "влада ДНР" планує запустити пряме залізничне сполучення між Маріуполем і Донецьком до літа 2026 року.
Офіційне прикриття - "підготовка до курортного сезону", але реальною метою є створення логістичного коридору для перекидання військ і вивезення майна.
Зазначимо, нещодавно дрони вже атакували тимчасово окупований Маріуполь. Під ударом опинився ворожий склад БК, після чого почалася детонація.
РБК-Україна також писало, що Сили оборони останнім часом значно посилили удари середньої дальності та операції з блокування повітряного простору на тимчасово окупованих територіях. В результаті логістика росіян значно ускладнюється.