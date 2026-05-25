"Азов" показал, как уничтожает российскую логистику вблизи Мариуполя (видео)

Подразделение показало видео боевой работы на автодорогах "Мариуполь - Таганрог" (является одним из ключевых маршрутов снабжения вражеской группировки на юге) и "Мариуполь - Волноваха".

"Территория Украины должна быть свободной от российских войск. Наиболее надежный путь к этому - перенести "санитарную зону" для вражеской логистики ближе к самой РФ и оккупированному Крыму", - говорится в заявлении.

В подразделении отметили, что пилоты уже выполняют задачи по поражению целей у российской границы.

"Безопасного Приазовья для оккупантов больше не будет", - подчеркнули в "Азове".

Напомним, оккупанты пытаются закрепиться в Мариуполе через новую инфраструктуру. В частности, так называемые "власти ДНР" планируют запустить прямое железнодорожное сообщение между Мариуполем и Донецком до лета 2026 года.

Официальное прикрытие - "подготовка к курортному сезону", но реальной целью является создание логистического коридора для переброски войск и вывоза имущества.