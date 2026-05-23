ЗСУ посилили удари по логістиці РФ, які гальмують просування ворога на фронті, - ISW
Сили оборони України протягом останніх місяців значно посилили удари середньої дальності та операції з блокування повітряного простору на тимчасово окупованих територіях. Це зночно ускладнює логістику військ РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
21 травня глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо підписав указ, яким обмежив рух вантажних автомобілів на ділянці траси М-14 Маріуполь - Бердянськ - Мелітополь - Генічеськ. Це основний наземний маршрут, що з'єднує Росію та окупований Крим.
Опубліковані у мережі відео показують наслідки серії нещодавніх українських ударів по російських військових вантажівках вздовж автомагістралі М-14, а також на H-20 Маріуполь-Донецьк - ще однієї траси, на якій Сили оборони активно перехоплюють транспорт останніми тижнями.
ISW фіксує посилення українських ударів проти російської наземної логістики (ground lines of communication - GLOC) на окупованій території України, що спричиняє ланцюгові наслідки на полі бою та гальмує просування російських військ.
Аналітики зазначають, що рішення Сальдо обмежити рух по шосе М-14 свідчить про те, що удари України зробили перевезення цим маршрутом набагато небезпечнішими і, ймовірно, вплинуть на російську логістику на окупованій території.
Удари ЗСУ по важливих об'єктах РФ
Нагадаємо, 20 травня українські військові також вразили низку пунктів управління противника:
у Соледарі Донецької області;
- у районах Любимівки Херсонської області та Іванівського на Донеччині;
- пункти управління БпЛА у Донецькій, Запорізькій та Курській областях РФ.
Крім того, Сили оборони завдали ударів по:
- скупченню живої сили у Запорізькій та Донецькій областях;
- складу боєприпасів у районі Маринівки Запорізької області;
- ремонтному підрозділу в Сіверськодонецьку Луганської області.
- У Генштабі наголосили, що українські військові продовжують системні дії для послаблення військового потенціалу російських окупантів.
В ніч на 22 травня ЗСУ завдали низку ударів по ворожій військовій інфраструктурі та об’єктах, які використовуються у військових цілях на окупованих територіях України.