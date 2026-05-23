ЗСУ посилили удари по логістиці РФ, які гальмують просування ворога на фронті, - ISW

Сили оборони України протягом останніх місяців значно посилили удари середньої дальності та операції з блокування повітряного простору на тимчасово окупованих територіях. Це зночно ускладнює логістику військ РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

21 травня глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо підписав указ, яким обмежив рух вантажних автомобілів на ділянці траси М-14 Маріуполь - Бердянськ - Мелітополь - Генічеськ. Це основний наземний маршрут, що з'єднує Росію та окупований Крим.

Опубліковані у мережі відео показують наслідки серії нещодавніх українських ударів по російських військових вантажівках вздовж автомагістралі М-14, а також на H-20 Маріуполь-Донецьк - ще однієї траси, на якій Сили оборони активно перехоплюють транспорт останніми тижнями.

ISW фіксує посилення українських ударів проти російської наземної логістики (ground lines of communication - GLOC) на окупованій території України, що спричиняє ланцюгові наслідки на полі бою та гальмує просування російських військ.

Аналітики зазначають, що рішення Сальдо обмежити рух по шосе М-14 свідчить про те, що удари України зробили перевезення цим маршрутом набагато небезпечнішими і, ймовірно, вплинуть на російську логістику на окупованій території.