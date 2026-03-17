Азербайджанець постачав Starlink армії РФ через Латвію: як його покарали

19:25 17.03.2026 Вт
Громадянин Азербайджану допомагав росіянам отримати термінали для їх використання у війні
Ілюстративне фото: громадянин Азербайджану передавав росіянам Starlink (Getty Images)

У Латвії громадянина Азербайджану засудили до в'язниці за передачу російській армії систем супутникового інтернету Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Читайте також: Продалися за 30 доларів: жителі Ізмаїла реєстрували Starlink для росіян

Суд визнав іноземця винним у допомозі іноземній державі в підриві територіальної цілісності іншої демократичної країни, а також у грубому порушенні санкцій Євросоюзу, що завдало значних збитків.

Деталі злочинної схеми

Розслідування, проведене Службою державної безпеки Латвії, встановило, що організована група здійснювала онлайн-замовлення обладнання на загальну суму близько 200 000 євро.

Серед товарів, які незаконно переправляли в Росію і продавали особам, пов'язаним із ЗС РФ, були:

  • десятки мінікомплектів супутникового зв'язку Starlink компанії SpaceX;
  • деталі зброї, гільзи та кулі;
  • балістичні метеорологічні датчики

Рішення суду

Суд призначив громадянину Азербайджану покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з подальшим трирічним пробаційним наглядом. Після відбуття терміну його буде видворено з Латвії із забороною на в'їзд протягом п'яти років.

Зазначається, що інші учасники групи - двоє громадян Латвії та один негромадянин - постануть перед судом у межах окремого провадження. Справу було передано до прокуратури в червні 2025 року.

Starlink заблокували для росіян

Нагадаємо, не так давно в Україні ввели "білий список" Starlink - усі термінали необхідно було зареєструвати, щоб їх не заблокували.

Такі заходи було вжито у відповідь на те, що росіяни активно використовували Starlink для війни проти України.

Уже на початку лютого у російських окупантів почалися проблеми з терміналами, вони перестали працювати.

За даними The Atlantic мільярдер Ілон Маск ухвалив рішення заблокувати Starlink росіянам після того, як РФ запустила дрон із таким терміналом по урядовому кварталу в Києві.

Російська Федерація Латвія Азербайджан Starlink Війна в Україні
"Експерти готові негайно": Україна відновить "Дружбу" за європейські гроші, - ЄС
"Експерти готові негайно": Україна відновить "Дружбу" за європейські гроші, - ЄС
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО