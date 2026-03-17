Азербайджанець постачав Starlink армії РФ через Латвію: як його покарали

У Латвії громадянина Азербайджану засудили до в'язниці за передачу російській армії систем супутникового інтернету Starlink.

Суд визнав іноземця винним у допомозі іноземній державі в підриві територіальної цілісності іншої демократичної країни, а також у грубому порушенні санкцій Євросоюзу, що завдало значних збитків. Деталі злочинної схеми Розслідування, проведене Службою державної безпеки Латвії, встановило, що організована група здійснювала онлайн-замовлення обладнання на загальну суму близько 200 000 євро. Серед товарів, які незаконно переправляли в Росію і продавали особам, пов'язаним із ЗС РФ, були: десятки мінікомплектів супутникового зв'язку Starlink компанії SpaceX;

деталі зброї, гільзи та кулі;

балістичні метеорологічні датчики Рішення суду Суд призначив громадянину Азербайджану покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з подальшим трирічним пробаційним наглядом. Після відбуття терміну його буде видворено з Латвії із забороною на в'їзд протягом п'яти років. Зазначається, що інші учасники групи - двоє громадян Латвії та один негромадянин - постануть перед судом у межах окремого провадження. Справу було передано до прокуратури в червні 2025 року.