Азербайджанец поставлял Starlink армии РФ через Латвию: как его наказали

В Латвии гражданина Азербайджана приговорили к тюрьме за передачу российской армии систем спутникового интернета Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Суд признал иностранца виновным в помощи иностранному государству в подрыве территориальной целостности другой демократической страны, а также в грубом нарушении санкций Евросоюза, что нанесло значительный ущерб.

Детали преступной схемы

Расследование, проводимое Службой государственной безопасности Латвии, установило, что организованная группа осуществляла онлайн-заказ оборудования на общую сумму около 200 000 евро.

Среди товаров, которые незаконно переправляли в Россию и продавали лицам, связанным с ВС РФ, были:

десятки миникомплектов спутниковой связи Starlink компании SpaceX;

детали оружия, гильзы и пули;

баллистические метеорологические датчики

Решение суда

Суд назначил гражданину Азербайджана наказание в виде 11 лет лишения свободы с последующим трехлетним пробационным надзором. После отбытия срока он будет выдворен из Латвии с запретом на въезд в течение пяти лет.

Отмечается, что другие участники группы - два гражданина Латвии и один неграждан - предстанут перед судом в рамках отдельного производства. Дело было передано в прокуратуру в июне 2025 года.