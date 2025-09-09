Азербайджан – Україна у відборі на ЧС-2026: стартові склади команд

Сергій Ребров та Айхан Аббасов визначилися зі стартовими складами на матч Азербайджан – Україна в кваліфікацї чемпіонату світу 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби національних команд Азербайджану та України.
Гра пройде у Баку на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.
Першим стартовий склад своєї збірної назвав Сергій Ребров.
Україна: Трубін - Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко – Очеретько, Калюжний – Зубков, Бондаренко, Судаков – Ванат.
Запасні: Бущан, Різник, Михавко, Сваток, Бондар, Шапаренко, Довбик, Михайличенко, Волошин, Ярмолюк, Назаренко.
На поле стадіону в Баку футболісти України вийдуть у жовтому комплекті форми. Азербайджан також обрав свій основний, синій комплект.
Стартовий склад Азербайджану: Магомедалієв – Г. Алієв, Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, Джафаркулієв – Хайбулаєв, Махмудов, Ахмедзаде – Емрелі, Дадашов.
Головним арбітром зустрічі стане Вассіліс Фоттіас. На лініях йому допомагатимуть Андреас Меїнтанас та Міхаїл Пападакіс. Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Анастасіос Папапетру, а за роботу системи ВАР відповідатимуть Ангелос Євангелу й Іонніс Пападопулос. Усі представники Феміди - з Греції.
Цей та інші матчі збірної України в межах відбору на ЧС-2026 ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.
Пряма трансляція буде доступна за однією з передплат:
Крім того, дивитися матч Азербайджан – Україна онлайн безплатно можна буде на телеканалі "Megogo СПОРТ", який доступний в ефірі Т2 та кабельних мережах.
Футбольний вечір стартує о 18:00, коли розпочнеться традиційна аналітична студія. Її ведучим буде Сергій Лук'яненко, а гостями – колишні футболісти збірної України Олександр Головко й Едуард Цихмейструк.
Сам матч Азербайджан – Україна прокоментують Вадим Скічко та Вадим Шевякін.
Україна потрапила в групу D європейської кваліфікації, де змагається з Францією, Ісландією та Азербайджаном.
У першому турі "синьо-жовті" в номінально домашньому поєдинку в польському Вроцлаві поступилися Франції (0:2). У паралельній грі азербайджанці зазнали нищівної поразки у гостях від Ісландії (0:5). Після цього збірна Азербайджану звільнила головного тренера Фернанду Сантуша.
У відборі кожна збірна зіграє по шість поєдинків. Напряму на ЧС вийде лише найкраща команда квартету. Колектив, що посяде друге місце, гратиме у плей-офф, де розіграють чотири путівки на турнір.
Фінальна частина ЧС-2026 за участю 48 збірних відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці.
