Азербайджан та Вірменія можуть підписати мирну угоду щодо Карабаху наступного тижня

Азербайджан та Вірменія можуть підписати мирне врегулювання конфлікту щодо території Нагірного Карабаху, який триває кілька десятиліть, коли їхні лідери зустрінуться на саміті Європейського політичного співтовариства наступного тижня.

Про це заявила посол Азербайджану у Франції Лейла Абдуллаєва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми сподіваємося, що 1 червня в Кишиневі нарешті буде підписано мирний договір... Це історичний момент і імпульс, який не можна пропустити", - сказала вона.

Очікується, що у саміті у Молдові візьмуть участь до 47 глав держав, урядів та установ ЄС.

До того ж, кулуарах прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв мають провести переговори на високому рівні з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Конфлікт щодо Нагірного Карабаху

Війна за Карабах триває вже понад 30 років. При розпаді СРСР цю територію у складі Азербайджанської РСР населяли переважно вірмени. У 1991 році регіон за підтримки Вірменії проголосив "незалежність" та назвався Нагірно-Карабаською республікою.

Після цього періодично ставалися військові конфлікти. Сутички вчергове загострились цієї весни. 5 березня через стрілянину навіть загинули люди.

Наприкінці квітня у Вашингтоні Вірменія та Азербайджан провели новий раунд переговорів. В середині травня сторони домовились відновити переговори про делімітацію кордонів та нормалізацію відносин між країнами.

А в травні Пашинян заявив про готовність визнати територію Азербайджану площею 86 600 кв. км, включно з Нагірним Карабахом.

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