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Азербайджан и Армения могут подписать мирное соглашение по Карабаху на следующей неделе

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Пятница 26 мая 2023 14:33
Азербайджан и Армения могут подписать мирное соглашение по Карабаху на следующей неделе Фото: Азербайджан и Армения могут подписать мирное соглашение по Карабаху на следующей неделе (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Азербайджан и Армения могут подписать мирное урегулирование конфликта по территории Нагорного Карабаха, который длится несколько десятилетий, когда их лидеры встретятся на саммите Европейского политического сообщества на следующей неделе.

Об этом заявила посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы надеемся, что 1 июня в Кишиневе, наконец, будет подписан мирный договор... Это исторический момент и импульс, который нельзя пропустить", - сказала она.

Ожидается, что в саммите в Молдове примут участие 47 глав государств, правительств и учреждений ЕС.

К тому же, в кулуарах премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев должны провести переговоры на высоком уровне с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Конфликт по Нагорному Карабаху

Война за Карабах длится уже более 30 лет. При распаде СССР эту территорию в составе Азербайджанской ССР населяли преимущественно армяне. В 1991 году регион при поддержке Армении провозгласил "независимость" и назвался Нагорно-Карабаской республикой.

После этого периодически происходили военные конфликты. Они в очередной раз обострились этой весной. 5 марта из-за стрельбы даже погибли люди.

В конце апреля в Вашингтоне Армения и Азербайджан провели новый раунд переговоров. В середине мая стороны договорились возобновить переговоры о делимитации границ и нормализации отношений между странами.

А в мае Пашинян заявил о готовности признать территорию Азербайджана площадью 86 600 кв. км, включая Нагорный Карабах.

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