Азербайджан та Казахстан скасували авіарейси у низку міст РФ після збиття літака

Фото: Азербайджан та Казахстан скасували авіарейси до міст Росії (Getty Images)

Авіакомпанії Азербайджану та Казахстану скасували рейси до низки міст Росії. Причиною цього стала катастрофа з літаком Embraer 190.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на APA та BBC.