Азербайджан и Казахстан отменили авиарейсы в ряд городов РФ после сбития самолета
Авиакомпании Азербайджана и Казахстана отменили рейсы в ряд городов России. Причиной этого стала катастрофа с самолетом Embraer 190.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на APA и BBC.
Азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines объявила, что приостанавливает полеты в семь городов России с 28 декабря.
Решение принято с учетом результатов предварительного расследования катастрофы самолета Embraer 190 и возможных рисков для полетов. Полеты приостановлены на основании решения Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана.
До завершения окончательного расследования причин катастрофы прекращаются полеты из Баку в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу.
При этом авиакомпания продолжит полеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск.
Казахстанская Qazaq Air также заявила, что до 27 января 2025 года прекращает авиарейсы между Астаной и Екатеринбургом. Авиакомпания продолжит полеты в Омск и Новосибирск.
Стоит отметить, что крупнейший национальный авиаперевозчик Израиля El Al на неделю отменили все рейсы из Тель-Авива в Москву.
Авиакатастрофа в Казахстане
В Казахстане в районе городе Актау 25 декабря разбился пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines. Он совершал рейс из Баку в Грозный.
Известно, что на борту самолета находились 67 человек, включая экипаж. В результате аварии погибли 38 человек.
Сообщалось, что причиной катастрофы была российская ракета. СМИ и аналитики сообщают, что в Грозном российская ПВО подбила самолет. Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что самолет был сбит российским ЗРК "Панцирь С1" на территории России.
Как пишет издание Reuters, что Баку ожидает от РФ признания в сбивании азербайджанского самолета.
Больше об авиакатастрофе в Казахстане и как РФ замалчивает версию о ЗРК - в материале РБК-Украина.
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