Азербайджан и Казахстан отменили авиарейсы в ряд городов РФ после сбития самолета

Фото: Азербайджан и Казахстан отменили авиарейсы в города России (Getty Images)

Авиакомпании Азербайджана и Казахстана отменили рейсы в ряд городов России. Причиной этого стала катастрофа с самолетом Embraer 190.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на APA и BBC.