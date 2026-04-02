Автоматична передача показників газу: кому встановлять нові пристрої та як це працюватиме
В Україні встановлять 40 тисяч смарт-модулів для газових лічильників, які дозволять передавати дані дистанційно без участі споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.
Головне:
- Автоматизація: В Україні встановлять 40 000 смарт-модулів для дистанційної передачі показників газу без участі споживачів.
- Географія: Обладнання отримають три філії "Газмереж": Київська, Миколаївська та Волинська.
- Безкоштовно: Модулі встановлюватимуть домогосподарствам та бюджетним установам на безоплатній основі.
- Переваги: Система дозволяє уникнути помилок у нарахуваннях, автоматично передавати дані та відстежувати споживання онлайн.
- Модернізація: Смарт-модулі встановлюються на старі лічильники, що дозволяє оновити систему обліку без повної заміни приладів.
Що зміниться
Йдеться про смарт-модулі українського виробництва, які встановлюватимуть на стандартні газові лічильники. Вони розширюють функціонал приладів за рахунок бездротової передачі даних та інтеграції з цифровими системами.
Обладнання передано ТОВ "Газорозподільні мережі України" на безоплатній основі за кошти Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації.
Де встановлять модулі
Смарт-модулі отримають домогосподарства та бюджетні установи. Їх передадуть трьом регіональним філіям:
- Київській - 23 965 пристроїв,
- Миколаївській - 12 655,
- Волинській - 3 380.
Після цього філії забезпечать поетапне встановлення обладнання.
Які переваги для споживачів
Запровадження смарт-модулів дозволить:
- передавати показники газу автоматично;
- відстежувати споживання через цифрові сервіси;
- оперативно виявляти нетипові зміни;
- формувати нарахування на основі фактичних даних;
- контролювати витрати завдяки деталізованій інформації.
Навіщо це потрібно
Впровадження таких технологій є частиною переходу до інтелектуального обліку енергоресурсів та виконання європейських вимог у сфері енергоефективності. Зокрема, Україна має звітувати про прогрес у впровадженні відповідної директиви вже у 2027 році.
При цьому використання смарт-модулів дозволяє модернізувати систему обліку без повної заміни лічильників, що робить процес швидшим і менш витратним.
