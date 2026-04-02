ua en ru
Чт, 02 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Автоматична передача показників газу: кому встановлять нові пристрої та як це працюватиме

11:55 02.04.2026 Чт
2 хв
Смарт-модулі встановлять у трьох областях України
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Покази газу в кількох регіонах України передаватимуть автоматично (Getty Images)

В Україні встановлять 40 тисяч смарт-модулів для газових лічильників, які дозволять передавати дані дистанційно без участі споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.

Головне:

  • Автоматизація: В Україні встановлять 40 000 смарт-модулів для дистанційної передачі показників газу без участі споживачів.
  • Географія: Обладнання отримають три філії "Газмереж": Київська, Миколаївська та Волинська.
  • Безкоштовно: Модулі встановлюватимуть домогосподарствам та бюджетним установам на безоплатній основі.
  • Переваги: Система дозволяє уникнути помилок у нарахуваннях, автоматично передавати дані та відстежувати споживання онлайн.
  • Модернізація: Смарт-модулі встановлюються на старі лічильники, що дозволяє оновити систему обліку без повної заміни приладів.

Що зміниться

Йдеться про смарт-модулі українського виробництва, які встановлюватимуть на стандартні газові лічильники. Вони розширюють функціонал приладів за рахунок бездротової передачі даних та інтеграції з цифровими системами.

Обладнання передано ТОВ "Газорозподільні мережі України" на безоплатній основі за кошти Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації.

Де встановлять модулі

Смарт-модулі отримають домогосподарства та бюджетні установи. Їх передадуть трьом регіональним філіям:

  • Київській - 23 965 пристроїв,
  • Миколаївській - 12 655,
  • Волинській - 3 380.

Після цього філії забезпечать поетапне встановлення обладнання.

Які переваги для споживачів

Запровадження смарт-модулів дозволить:

  • передавати показники газу автоматично;
  • відстежувати споживання через цифрові сервіси;
  • оперативно виявляти нетипові зміни;
  • формувати нарахування на основі фактичних даних;
  • контролювати витрати завдяки деталізованій інформації.

Навіщо це потрібно

Впровадження таких технологій є частиною переходу до інтелектуального обліку енергоресурсів та виконання європейських вимог у сфері енергоефективності. Зокрема, Україна має звітувати про прогрес у впровадженні відповідної директиви вже у 2027 році.

При цьому використання смарт-модулів дозволяє модернізувати систему обліку без повної заміни лічильників, що робить процес швидшим і менш витратним.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні газові лічильники потрібно регулярно перевіряти, адже від їх точності залежать нарахування у платіжках. Періодичність повірки залежить від типу лічильника, а всі роботи з перевірки та обслуговування виконуються за рахунок оператора газорозподільної мережі.

Також ми писали, чому українці можуть не отримувати паперові платіжки за газ. У Нафтогазі пояснили, що це може бути через переплату, вже здійснену оплату або перехід на електронні рахунки, які надходять швидше та доступні онлайн.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Газ
Новини
Пенсійні виплати зросли: скільки отримали українці у березні
Аналітика
