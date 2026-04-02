Автоматическая передача показателей газа: кому установят новые устройства и как это будет работать

В Украине установят 40 тысяч смарт-модулей для газовых счетчиков, которые позволят передавать данные дистанционно без участия потребителей.

Что изменится

Речь идет о смарт-модулях украинского производства, которые будут устанавливать на стандартные газовые счетчики. Они расширяют функционал приборов за счет беспроводной передачи данных и интеграции с цифровыми системами.

Оборудование передано ООО "Газораспределительные сети Украины" на безвозмездной основе за средства Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации.

Где установят модули

Смарт-модули получат домохозяйства и бюджетные учреждения. Их передадут трем региональным филиалам:

Киевскому - 23 965 устройств,

Николаевскому - 12 655,

Волынскому - 3 380.

После этого филиалы обеспечат поэтапную установку оборудования.

Какие преимущества для потребителей

Введение смарт-модулей позволит:

передавать показатели газа автоматически ;

; отслеживать потребление через цифровые сервисы;

через цифровые сервисы; оперативно выявлять нетипичные изменения;

формировать начисления на основе фактических данных;

на основе фактических данных; контролировать расходы благодаря детализированной информации.

Зачем это нужно

Внедрение таких технологий является частью перехода к интеллектуальному учету энергоресурсов и выполнения европейских требований в сфере энергоэффективности. В частности, Украина должна отчитываться о прогрессе во внедрении соответствующей директивы уже в 2027 году.

При этом использование смарт-модулей позволяет модернизировать систему учета без полной замены счетчиков, что делает процесс более быстрым и менее затратным.