Автоматическая передача показателей газа: кому установят новые устройства и как это будет работать
В Украине установят 40 тысяч смарт-модулей для газовых счетчиков, которые позволят передавать данные дистанционно без участия потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.
Главное:
- Автоматизация: В Украине установят 40 000 смарт-модулей для дистанционной передачи показателей газа без участия потребителей.
- География: Оборудование получат три филиала "Газмереж": Киевский, Николаевский и Волынский.
- Бесплатно: Модули будут устанавливать домохозяйствам и бюджетным учреждениям на безвозмездной основе.
- Преимущества: Система позволяет избежать ошибок в начислениях, автоматически передавать данные и отслеживать потребление онлайн.
- Модернизация: Смарт-модули устанавливаются на старые счетчики, что позволяет обновить систему учета без полной замены приборов.
Что изменится
Речь идет о смарт-модулях украинского производства, которые будут устанавливать на стандартные газовые счетчики. Они расширяют функционал приборов за счет беспроводной передачи данных и интеграции с цифровыми системами.
Оборудование передано ООО "Газораспределительные сети Украины" на безвозмездной основе за средства Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации.
Где установят модули
Смарт-модули получат домохозяйства и бюджетные учреждения. Их передадут трем региональным филиалам:
- Киевскому - 23 965 устройств,
- Николаевскому - 12 655,
- Волынскому - 3 380.
После этого филиалы обеспечат поэтапную установку оборудования.
Какие преимущества для потребителей
Введение смарт-модулей позволит:
- передавать показатели газа автоматически;
- отслеживать потребление через цифровые сервисы;
- оперативно выявлять нетипичные изменения;
- формировать начисления на основе фактических данных;
- контролировать расходы благодаря детализированной информации.
Зачем это нужно
Внедрение таких технологий является частью перехода к интеллектуальному учету энергоресурсов и выполнения европейских требований в сфере энергоэффективности. В частности, Украина должна отчитываться о прогрессе во внедрении соответствующей директивы уже в 2027 году.
При этом использование смарт-модулей позволяет модернизировать систему учета без полной замены счетчиков, что делает процесс более быстрым и менее затратным.
