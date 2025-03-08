Перевірка газових лічильників: як часто потрібно робити і хто оплачує
В Україні газові лічильники потребують періодичної перевірки для забезпечення їх справності та точності показань. Від цього залежать нарахування в платіжках.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал NaftogazUA.
Повірка лічильників проводиться залежно від їх класу точності. Для лічильників класу точності 1 вона здійснюється кожні два роки, а для класу точності 1,5 - раз на вісім років.
Крім того, споживачі можуть звернутися з запитом на позачергову повірку лічильника у таких випадках:
- є сумніви в правильності показань,
- пошкодження відбитка повірочного тавра,
- якщо лічильник не використовувався тривалий час.
Всі роботи з перевірки, демонтажу, транспортування та монтажу лічильника виконуються за рахунок Оператора газорозподільної мережі (ОГРМ) відповідно до регіону проживання споживача.
Раніше РБК-Україна писало, чому у платіжках за газ можуть з’являтися суми навіть за відсутності споживання. Це пов’язано з тим, що частина тарифу складається з плати за розподіл газу, яка нараховується незалежно від фактичного використання палива. Також споживачам радять уважно перевіряти показання лічильника та звіряти їх із даними постачальника, щоб уникнути непорозумінь.
Також ми писали, що в Україні суттєво скоротилися запаси газу. В підземних сховищах залишилося близько 8,7 млрд кубометрів газу, що майже на 40% менше, ніж на початку зими. Незважаючи на це, уряд запевняє, що запасів вистачить для стабільного проходження залишку опалювального періоду, а також наголошує на готовності до майбутнього закачування газу в сховища.
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