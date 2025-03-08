Перевірка газових лічильників: як часто потрібно робити і хто оплачує

В Україні газові лічильники потребують періодичної перевірки для забезпечення їх справності та точності показань. Від цього залежать нарахування в платіжках.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал NaftogazUA .

Повірка лічильників проводиться залежно від їх класу точності. Для лічильників класу точності 1 вона здійснюється кожні два роки, а для класу точності 1,5 - раз на вісім років.

Крім того, споживачі можуть звернутися з запитом на позачергову повірку лічильника у таких випадках:

є сумніви в правильності показань,

пошкодження відбитка повірочного тавра,

якщо лічильник не використовувався тривалий час.

Всі роботи з перевірки, демонтажу, транспортування та монтажу лічильника виконуються за рахунок Оператора газорозподільної мережі (ОГРМ) відповідно до регіону проживання споживача.