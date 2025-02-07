Українцям пояснили, чому платіжки за газ не приходять поштою: є три причини
Багато українців не отримують платіжки за газ поштою й нервують через те, що не знають, скільки їм потрібно заплатити. У ГК "Нафтогаз України" пояснили, чому так відбувається і що робити, якщо не отримуєте паперові рахунки.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення ГК "Нафтогаз України" у Facebook.
У компанії наголошують, якщо ви не знайшли паперову платіжку, це може бути через такі причини:
- у вас є переплата,
- ви вже сплатили до 12 числа,
- ви вже користуєтесь електронними рахунками.
Крім того, платіжки можуть не надходити, якщо ви відмовилися від паперових квитанцій на користь цифрових сервісів, що дає кілька переваг. У "Нафтогаз України" зазначають, що онлайн-рахунок завжди приходить вчасно та доступний у особистому кабінеті на my.gas.ua або в чат-ботах компанії в Viber чи Telegram.
Зазначимо, електронні рахунки доступні вже 10-го числа кожного місяця, в той час як паперові платіжки можуть надійти тільки після 20-го.
Раніше ми писали, що в Україні зростає кількість споживачів, які обирають електронні рахунки та відмовляються від паперових квитанцій. РБК-Україна розповідало про плюси і мінуси обох варіантів.
Також РБК-Україна писало, у "Нафтогазі" нагадали споживачам про важливість своєчасної оплати за газ, оскільки це сприяє стабільному енергопостачанню. Оплату можна здійснити як онлайн, так і офлайн. Завчасне погашення рахунків допомагає компанії закуповувати необхідні ресурси для опалювального сезону (компанія закуповує прогнозований об’єм наперед) та підтримувати енергетичну стійкість країни.
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