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На автодороге Киев-Чоп произошло тройное ДТП, пострадали четыре человека

Львовская область , Вторник 28 июля 2020 10:42
На автодороге Киев-Чоп произошло тройное ДТП, пострадали четыре человека
Автор: Андрей Козловский

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии

Во Львовской области на автодороге Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и сейчас решается вопрос правовой квалификации пришествия.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По предварительно установленной информации, столкнулись автомобили Lexus, "Нива" и грузовик Renault. В результате ДТП травмы получили 60-летний водитель "Нивы" 48-летний водитель Lexus и две его пассажирки 13 и 16 лет. Всех пострадавших доставили в больницу.

Фото: авария на автодороге Киев-Чоп (lv.npu.gov.ua)

Напомним, в Николаевской области 27 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя грузовиками во время дорожных ремонтных работ, в результате которой один человек погиб, еще трое получили незначительные повреждения.

Также сообщалось, что вблизи Борисполя произошло ДТП с участием легковушки и микроавтобуса, один человек погиб.

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