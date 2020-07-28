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На автодорозі Київ-Чоп сталось потрійне ДТП, постраждали чотири людини

Львівська область , Вівторок 28 липня 2020 10:42
На автодорозі Київ-Чоп сталось потрійне ДТП, постраждали чотири людини
Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії

У Львівській області на автодорозі Київ-Чоп сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю трьох автівок, у результаті якої постраждали чотири людини. Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії і наразі вирішується питання правової кваліфікації події.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За попередньо встановленою інформацією, зіткнулися автомобілі Lexus, "Нива" та вантажівка Renault. Внаслідок ДТП травми отримали 60-річний водій "Ниви" 48-річний водій Lexus та двоє його пасажирок 13 та 16 років. Всіх потерпілих доставили до лікарні.

Фото: аварія на автодорозі Київ-Чоп (lv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, в Миколаївській області 27 липня сталася дорожньо-транспортна пригода з двома вантажівками під час дорожніх ремонтних робіт, внаслідок якої одна людина загинула, ще троє отримали незначні пошкодження.

Також повідомлялося, що поблизу Борисполя сталося ДТП за участю легковика та мікроавтобуса, одна людина загинула.

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