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Возле Борисполя в ДТП с микроавтобусом погиб водитель

Понедельник 27 июля 2020 10:42
Возле Борисполя в ДТП с микроавтобусом погиб водитель
Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сейчас все подробности аварии выясняет следствие

Сегодня, 27 июля, под Киевом возле Борисполя столкнулся легковой автомобиль и микроавтобус. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Как сообщается, в результате столкновения автомобилей, микроавтобус отлетел в отбойник. Также известно, что водитель микроавтобуса от полученных травм погиб на месте происшествия. Сейчас там работает полиция и "скорая". Все подробности аварии выясняет следствие.

Напомним, в результате ДТП под Киевом пострадали 9 пассажиров рейсового автобуса и еще один человек погиб.

Также ранее сообщалось, что в Каменец-Подольском Honda Accord въехала в автомобиль скорой помощи; в результате аварии пострадали 9 человек.

Кроме того РБК-Украина сообщало, что в Броварском районе Киевской области столкнулись фура и легковой автомобиль, есть погибшие.

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