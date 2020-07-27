ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Николаевской области произошло ДТП во время ремонта дороги, есть жертва

Николаев, Понедельник 27 июля 2020 17:08
В Николаевской области произошло ДТП во время ремонта дороги, есть жертва
Фото: место ДТП (mk.dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Грузовик с прицепом врезался в автомобиль дорожной службы

В Николаевской области сегодня, 27 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя грузовиками во время дорожных ремонтных работ. В результате аварии один человек погиб, еще трое получили незначительные повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла около 12:00 на автодороге Н-24 "Николаев-Благовещенское" вблизи Новой Одессы.

"Во время проведения ремонтных работ дорожного покрытия в автомобиль дорожной службы МАЗ въехал проезжающий мимо грузовик MAN с полуприцепом. На момент ДТП в кабине МАЗ находился 1 водитель, еще 2 человека работали на дороге. В дальнейшем автомобиль MAN изменил траекторию движения и съехал в кювет, водитель от полученных травм погиб на месте", - сообщили в ГСЧС.

По словам спасателей, водитель МАЗ и двое коммунальщиков получили незначительные травмы и отказались от госпитализации.

Ранее РБК-Украина писало, что в Харькове четверо коммунальщиков погибли во время ремонтных работ.

Также сообщалось, что вблизи Борисполя произошло ДТП с участием легковушки и микроавтобуса, один человек погиб.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ДТПдорогигрузовик
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь