Авто й мотоцикл від волонтерів: чи можна військовому поставити на облік обидва

З початком повномасштабної війни в Україні волонтери передають на фронт чимало транспорту. Проте військовослужбовці можуть стикатись із важливим питанням - щодо правильного оформлення кількох транспортних засобів одразу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Головного сервісного центру (ГСЦ) Міністерства внутрішніх справ України.
Головне:
Українцям нагадали, що сьогодні військовослужбовці можуть отримувати різні транспортні засоби (ТЗ) як гуманітарну допомогу.
При цьому в декого може виникати питання: якщо людина отримала як гуманітарну допомогу кілька ТЗ (наприклад автомобіль і мотоцикл), чи можна поставити на тимчасовий державний облік їх обидва.
З огляду на таку ситуацію, у ГСЦ МВС вирішили роз'яснити, що в такому випадку передбачає чинне законодавство.
Повідомляється, що порядок тимчасового державного обліку ТЗ, ввезених в Україну як гуманітарна допомога для потреб військовослужбовців, регулюється постановою Кабінету міністрів №1235 (яка внесла зміни до постанови КМУ №584 від 10 травня 2022 року).
Йдеться про "деякі питання отримання ТЗ, кінцевими набувачами яких є військовослужбовці, для використання під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, безпеки населення та захисту інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ".
Відповідь на питання, чи можна зареєструвати одразу два транспортні засоби (отримані військовими як гуманітарну допомогу), негативна.
"Чинне законодавство передбачає тимчасовий державний облік лише одного транспортного засобу на одного військовослужбовця, незалежно від його виду", - повідомили у ГСЦ МВС.
Отже, якщо військовослужбовець отримав як гуманітарну допомогу і автомобіль, і мотоцикл, поставити на тимчасовий державний облік обидва транспортні засоби (на одну особу) - неможливо.
Щоб поставити транспортний засіб на тимчасовий державний облік, необхідно звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС.
Для отримання послуги потрібно також подати відповідний пакет документів:
Після завершення процедури транспортний засіб отримує:
Отже, якщо військовослужбовець отримав як гуманітарну допомогу автомобіль і мотоцикл (або кілька транспортних засобів інших категорій), тимчасовий державний облік може бути здійснений лише щодо одного з них.
"Це - вимога чинного законодавства", - підсумували у ГСЦ МВС.
Нагадаємо, що державний облік автомобілів, які ввозять як гуманітарну допомогу військовим, в Україні запровадили ще у 2024 році.
У вересні 2025 року Верховна Рада схвалила зміни до закону "Про гуманітарну допомогу", які регулюють використання транспортних засобів гуманітарних організацій під час воєнного стану.
Читайте також, коли та як саме змінились правила реєстрації автомобілів, завезених до країни в якості гуманітарної допомоги.