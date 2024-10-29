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В Україні запровадили облік авто, які ввозять як гумдопомогу військовим

Київ, Вівторок 29 жовтня 2024 19:21
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В Україні запровадили облік авто, які ввозять як гумдопомогу військовим Ілюстративне фото: в Україні запровадили облік авто, які ввозять як гумдопомогу військовим (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів вирішив запровадити державний облік автомобілів, які ввозять як гуманітарну допомогу військовим. У зв'язку з цим будуть діяти нові правила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

Зокрема, рішення Кабміну передбачає:

  • подання заяви до сервісних центрів МВС разом з актом приймання-передачі авто (яке є гуманітарною допомогою) декларацією про товар, що визначається гуманітарною допомогою, документами військовослужбовця
  • отримання тимчасового технічного талону
  • перереєстрацію таких транспортних засобів в акті приймання-передачі військовослужбовцям
  • передачу військовим формуванням таких авто, які були визнані гуманітарною допомогою, після закінчення воєнного стану.

Фото: порівняльна таблиця до проекту постанови Кабміну (t.me/oleksiihoncharenko)

До речі, останнім часом у різних регіонах України фіксують підпали військових автомобілів.

Зокрема, станом на кінець жовтня було відомо, що в Україні з початку року зафіксовано 266 фактів підпалів автомобілів військових та волонтерів.

На цьому тлі омбудсмен Дмитро Лубінець запропонував посилити відповідальність за такі злочини.

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