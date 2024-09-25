Волонтери більше не відповідають за порушення ПДР користувачами гуманітарних авто: деталі

В Україні змінили правила реєстрації автомобілів, завезених до країни у якості гуманітарної допомоги.

Про це РБК-Україна із посиланням на Міністерство внутрішніх справ (МВС) розповідає, як тепер в Україні реєструють гуманітарні авто.

Що змінилося у реєстрації гуманітарних автомобілів

Транспортні засоби, ввезені як гуманітарна допомога, тепер можуть пройти повну державну реєстрацію. Раніше їх можна було поставити лише на тимчасовий облік. Основною умовою є наявність інформації про автомобіль у Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги.

Крім того, благодійні організації, що ввозили транспорт, більше не відповідатимуть за порушення правил дорожнього руху особами, які користуються автомобілями. З'явилася можливість призначити належного користувача, який нестиме персональну відповідальність за порушення ПДР.

Також було врегульовано процес вибракування гуманітарних транспортних засобів, що перебувають на тимчасовій реєстрації. Тепер такі автомобілі можуть бути офіційно вибракувані.

Ще одне нововведення дозволяє використовувати гуманітарні транспортні засоби для виїзду за кордон за наявності тимчасового свідоцтва про реєстрацію. Благодійні організації можуть поставити авто на тимчасовий облік на себе або передати іншій організації, яка користуватиметься транспортом. Також стала можливою перереєстрація авто у разі зміни набувача за згодою організації, що ввезла автомобіль в Україну.

Як зареєструвати гуманітарний автомобіль

Для реєстрації гуманітарного транспортного засобу в сервісному центрі МВС потрібно надати такі документи: