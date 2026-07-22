Авто и мотоцикл от волонтеров: можно ли военному поставить на учет оба

С началом полномасштабной войны в Украине волонтеры передают на фронт немало транспорта. Однако военнослужащие могут сталкиваться с важным вопросом - насчет правильного оформления нескольких транспортных средств сразу.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Главного сервисного центра (ГСЦ) Министерства внутренних дел Украины.
Главное:
Украинцам напомнили, что сегодня военнослужащие могут получать разные транспортные средства (ТС) как гуманитарную помощь.
При этом у некоторых может возникать вопрос: если человек получил в качестве гуманитарной помощи несколько ТС (например автомобиль и мотоцикл), можно ли поставить на временный государственный учет их оба.
Учитывая сложившуюся ситуацию, в ГСЦ МВД решили разъяснить, что в таком случае предусматривает действующее законодательство.
Сообщается, что порядок временного государственного учета ТС, ввезенных в Украину как гуманитарная помощь для нужд военнослужащих, регулируется постановлением Кабинета министров №1235 (которое внесло изменения в постановление КМУ №584 от 10 мая 2022 года).
Речь идет о "некоторых вопросах получения ТС, конечными приобретателями которых являются военнослужащие, для использования при осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, безопасности населения и защиты интересов государства в связи с военной агрессией РФ".
Ответ на вопрос, можно ли зарегистрировать сразу два транспортных средства (полученных военными как гуманитарную помощь), отрицательный.
"Действующее законодательство предусматривает временный государственный учет только одного транспортного средства на одного военнослужащего независимо от его вида", - сообщили в ГСЦ МВД.
Следовательно, если военнослужащий получил как гуманитарную помощь и автомобиль, и мотоцикл, поставить на временный государственный учет оба транспортных средства (на одного человека) - невозможно.
Чтобы поставить транспортное средство на временный государственный учет, необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД.
Для получения услуги нужно также предоставить соответствующий пакет документов:
После завершения процедуры транспортное средство получает:
Итак, если военнослужащий получил в качестве гуманитарной помощи автомобиль и мотоцикл (или несколько транспортных средств других категорий), временный государственный учет может быть осуществлен только в отношении одного из них.
"Это - требование действующего законодательства", - подытожили в ГСЦ МВД.
Напомним, что государственный учет автомобилей, которые ввозят в качестве гуманитарной помощи военным, в Украине был введен еще в 2024 году.
В сентябре 2025 года Верховная Рада приняла изменения в закон "О гуманитарной помощи", которые регулируют использование транспортных средств гуманитарных организаций во время военного положения.
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