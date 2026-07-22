Авто и мотоцикл от волонтеров: можно ли военному поставить на учет оба

Главное: Правила учета : порядок временного государственного учета транспортных средств (ТС), ввезенных в Украину в качестве гуманитарной помощи для нужд военнослужащих, регулируется постановлением Кабинета министров №1235.

: порядок временного государственного учета транспортных средств (ТС), ввезенных в Украину в качестве гуманитарной помощи для нужд военнослужащих, регулируется постановлением Кабинета министров №1235. Ограничение : поставить на временный государственный учет можно только одно транспортное средство на одного военнослужащего.

: поставить на временный государственный учет можно только одно транспортное средство на одного военнослужащего. Несколько разных ТС : если военный получил и автомобиль, и мотоцикл (либо другие виды транспорта), оформить оба на себя (на одного человека) законодательство запрещает.

: если военный получил и автомобиль, и мотоцикл (либо другие виды транспорта), оформить оба на себя (на одного человека) законодательство запрещает. Процедура: для регистрации выбранного ТС необходимо подать в сервисный центр МВД соответствующее заявление, паспорт, военный билет, справку из части, акт приема-передачи "гуманитарного" транспорта и е-декларацию о перечне товаров, признаваемых гумпомощью.

Что регулирует порядок учета "гуманитарных" ТС

Украинцам напомнили, что сегодня военнослужащие могут получать разные транспортные средства (ТС) как гуманитарную помощь.

При этом у некоторых может возникать вопрос: если человек получил в качестве гуманитарной помощи несколько ТС (например автомобиль и мотоцикл), можно ли поставить на временный государственный учет их оба.

Учитывая сложившуюся ситуацию, в ГСЦ МВД решили разъяснить, что в таком случае предусматривает действующее законодательство.

Сообщается, что порядок временного государственного учета ТС, ввезенных в Украину как гуманитарная помощь для нужд военнослужащих, регулируется постановлением Кабинета министров №1235 (которое внесло изменения в постановление КМУ №584 от 10 мая 2022 года).

Речь идет о "некоторых вопросах получения ТС, конечными приобретателями которых являются военнослужащие, для использования при осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, безопасности населения и защиты интересов государства в связи с военной агрессией РФ".

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Разрешено ли ставить на учет сразу несколько ТС

Ответ на вопрос, можно ли зарегистрировать сразу два транспортных средства (полученных военными как гуманитарную помощь), отрицательный.

"Действующее законодательство предусматривает временный государственный учет только одного транспортного средства на одного военнослужащего независимо от его вида", - сообщили в ГСЦ МВД.

Следовательно, если военнослужащий получил как гуманитарную помощь и автомобиль, и мотоцикл, поставить на временный государственный учет оба транспортных средства (на одного человека) - невозможно.

Можно ли зарегистрировать сразу два "гуманитарных" ТС на одного военного (инфографика: hsc.gov.ua)

Как поставить ТС на временный государственный учет

Чтобы поставить транспортное средство на временный государственный учет, необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД.

Для получения услуги нужно также предоставить соответствующий пакет документов:

заявление военнослужащего - приобретателя транспортного средства (печатается в сервисном центре МВД по установленному образцу);

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карту и выписку о месте жительства);

документ, удостоверяющий личность военнослужащего (военный билет, удостоверение офицера);

документ, подтверждающий прохождение военной службы приобретателем (справку из воинской части);

акт приема-передачи транспортного средства, являющегося гуманитарной помощью (согласно приложению к постановлению КМУ №584 от 10.05.2022);

электронную декларацию о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью (утвержденную постановлением КМУ №953 от 05.09.2023 или постановлением КМУ №174 от 01.03.2022).

После завершения процедуры транспортное средство получает:

номерные знаки;

временный регистрационный талон.

Временный учет для гуманитарного транспорта необходим (инфографика: facebook.com/hsc.gov.ua)

Итак, если военнослужащий получил в качестве гуманитарной помощи автомобиль и мотоцикл (или несколько транспортных средств других категорий), временный государственный учет может быть осуществлен только в отношении одного из них.

"Это - требование действующего законодательства", - подытожили в ГСЦ МВД.