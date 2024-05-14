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Справжній потоп. У столиці "пішла під воду" ціла вулиця (фото, відео)

Вівторок 14 травня 2024 13:08
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Справжній потоп. У столиці "пішла під воду" ціла вулиця (фото, відео) Потоп стався у Києві в районі Либідської (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У Києві в районі станції метро "Либідська" вулиці залило водою. Дехто повідомляє також про потоп біля ТРЦ "Ocean Plaza". Рух громадського й приватного транспорту - ускладнено.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам переглянути кадри з місця події, опубліковані у соціальних мережах.

Що відомо про потоп на Либідській

"На Либідській знову водичка", - написав Олександр Химинчук у своєму Facebook і опублікував відео потопу.

"Потоп на вулиці біля ТРЦ "Ocean Plaza". Походу, прорвало каналізацію", - уточнили у Telegram-каналі "Доброго вечора, ми з Києва".

"Потоп біля "Ocean Plaza". Вода тече стрімкими потоком по Антоновича. Це треш хлопці та дівчата... Вся вулиця у воді. Це вже якийсь Бікіні Ботом, а не Либідська", - додали у Telegram-каналі "Труха. Київ".

"Потоп на Либідській. Прорвало воду біля "Ocean Plaza". Величезний затор. Машини рухаються в іншу сторону по односторонній дорозі", - повідомляють читачі Telegram-каналу "Київ INFO".

Уточнюється, що станція метро "Либідська" працює поки що у звичайному режимі.

Водночас на Либідській затримується рух:

  • автобусів №2М, №20, №27, №38Д, №52, №60
  • тролейбусів №1, №12, №42, №43К, №42Д

"На проїжджій частині стався провал", - додали у "Київ INFO".

"Даремно "Ocean Plaza" так назвали. Тепер тричі на рік плаває і він, і весь район з ним", - констатувала Леся Падалка у Facebook.

"Людина, яка придумала назву "Ocean Plaza" щось таки знала", - додала там же Вікторія Савіцька.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Святошинському районі Києва прорвало водогін і затопило вулицю.

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Київ Ocean Plaza утонули
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