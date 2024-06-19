Брудна вода тече прямо по дорозі. У Києві стався потоп (відео)

19 червня у Києві, у Шевченківському районі, стався порив тепломережі. Брудна вода затопила вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережі, КМДА.

"Тому подібні пошкодження, особливо на ділянках трубопроводів великого діаметру, можуть відбуватись, поки триватимуть тестування", - додали у КМДА.

Випробування дозволяють виявити та своєчасно усунути "слабкі" місця трубопроводів влітку та вчасно замінити пошкоджені ділянки.

"Пошкодження сталося під час гідравлічних випробувань. Незабаром аварійну ділянку тепломережі замінять. Енергетики наголошують, що гідравлічні випробування - обов’язкова умова підготовки теплоенергетичного комплексу до наступного опалювального сезону", - констатують в адміністрації.

У КМДА вже зазначили, що фахівці "Київтеплоенерго" локалізували пошкодження тепломережі на вул. Симона Петлюри.

Так, очевидці діляться в мережі кадрами затоплених вулиць на перетині Жилянської та Симона Петлюри. Брудна вода витікає прямо на проїжджу частину.

Затоплення в Києві

Київ затоплює не вперше. Щоправда, якщо в цьому випадку причиною стали проблеми з трубопроводом, то в іншому - сильні опади.

Наприклад, 12 червня Київ затопило через сильну зливу. Він став одним із наймасштабніших за останні 30 років.

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