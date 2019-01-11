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Австрию, Германию и Чехию засыпали сильнейшие снегопады

Новости » Происшествия    11.01.2019 - 20:45
Австрию, Германию и Чехию засыпали сильнейшие снегопады
Иллюстративное фото (dw.com)

В Альпах недалеко от границы с Австрией в коммуне Берхтесгаден уже выпало два метра снега

Юг Германии, Австрия и часть Чехии в течение последней недели переживают самые сильные снегопады за последние 20 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, в Австрии с 5-6 января в результате непогоды погибли по меньшей мере 8 человек.

В четверг, 10 января, неподалеку от Мюнхена в результате падения дерева погиб 9-летний ребенок.

"В регионе возникли перебои в движении автомобильного и железнодорожного транспорта, в основном из-за поваленных деревьев", - отмечает издание.

Отмечается, что альпийский городок Альтаусзее в Австрии полностью "погребен под снегом". Половину населения города эвакуировали, опасаясь схода лавины.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине завтра, 12 января 2019 года, местами ожидаются метели и сильный ветер.

Также сообщалось, что в Карпатах в ближайшие дни ожидается значительная снеголавинная опасность. В частности, в горах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Высота снежного покрова в Карпатах продолжает расти В Украине сегодня ожидается осложнение погодных условий
Новости Украины ГерманияЧехияснегАвстрия
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