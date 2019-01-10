СБУ в 2018 обнаружила и блокировала 360 киберинцидентов

Фото: СБУ (kmu.gov.ua)

Также было выявлено 71 лицо, причастное к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб

Служба безопасности Украины в 2018 году обнаружила и блокировала 360 киберинцидентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечают в СБУ, в 2018 году было разоблачен контрразведкой СБУ 71 человека, причастного к разведовательо-подрывной деятельности иностранных спецслужб. Следователями СБУ начато 114 уголовных производств по ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Также сообщается, что 157 гражданам РФ в 2018 было запрещено въезд в Украину, из которых 83 - российские пропагандисты.

Инфографика СБУ (ssu.gov.ua)

Напомним, за антиукраинскую пропаганду в 2018 году Служба безопасности Украины привлечены к ответственности 49 человек.

Как писало РБК-Украина, в январе текущего года СБУ сообщила о депортации гражданина Республики Беларусь Павла Карназицкого, который распространял антиукраинскую пропаганду на территории Украины. Сообщалось, что Карназицкий был гостем на эфирах отечественных СМИ в качестве политического обозревателя. По данным СБУ, неоднократно публиковал антиукраинские материалы на медиа-ресурсах, подконтрольных террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".