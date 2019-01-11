Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В горах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги

В Карпатах в ближайшие дни ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сегодня, 11 января, в Карпатах ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

Кроме того, в связи со снегопадами и метелями 13-14 января в горах Закарпатской области, а 14 января в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

"В горных районах центральной и восточной части Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах по состоянию на 11 января 2019 года высота снежного покрова местами достигает 131 см. Больше всего снега на данный момент выпало на Драгобрате.

Как писало РБК-Украина, в Украине сегодня, 11 января, ожидается ухудшение погодных условий и усиление ветра. В частности, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами ожидаются метели и до 15 см снега.