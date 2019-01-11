Австрію, Німеччину та Чехію засипали сильні снігопади

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В Альпах недалеко від кордону з Австрією в комуні Берхтесгаден вже випало два метри снігу

Південь Німеччини, Австрію і частину Чехії протягом останнього тижня переживають найсильніші снігопади за останні 20 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, в Австрії з 5-6 січня в результаті негоди загинули щонайменше 8 осіб.

У четвер, 10 січня, неподалік від Мюнхена в результаті падіння дерева загинула 9-річна дитина.

"У регіоні виникли перебої в русі автомобільного і залізничного транспорту, в основному через повалених дерев", - зазначає видання.

This Alpine town has been half evacuated - authorities believe an avalanche could happen any time. Even the mayor left his home. #Austria #Snow #Avalanche pic.twitter.com/En71i5RCgT — Amien Essif (@AmienChicago) January 10, 2019

Наголошується, що альпійське містечко Альтаусзее в Австрії повністю поховане під снігом". Половину населення міста евакуювали, побоюючись сходження лавини.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні завтра, 12 січня 2019 року, місцями очікуються хуртовини і сильний вітер.

Також повідомлялося, що в Карпатах у найближчі дні очікується значна сніголавинна небезпека. Зокрема, у горах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.