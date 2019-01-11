ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Австрію, Німеччину та Чехію засипали сильні снігопади

Новини » Надзвичайні події    11.01.2019 - 20:45
Австрію, Німеччину та Чехію засипали сильні снігопади
Ілюстративне фото (dw.com)

В Альпах недалеко від кордону з Австрією в комуні Берхтесгаден вже випало два метри снігу

Південь Німеччини, Австрію і частину Чехії протягом останнього тижня переживають найсильніші снігопади за останні 20 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, в Австрії з 5-6 січня в результаті негоди загинули щонайменше 8 осіб.

У четвер, 10 січня, неподалік від Мюнхена в результаті падіння дерева загинула 9-річна дитина.

"У регіоні виникли перебої в русі автомобільного і залізничного транспорту, в основному через повалених дерев", - зазначає видання.

Наголошується, що альпійське містечко Альтаусзее в Австрії повністю поховане під снігом". Половину населення міста евакуювали, побоюючись сходження лавини.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні завтра, 12 січня 2019 року, місцями очікуються хуртовини і сильний вітер.

Також повідомлялося, що в Карпатах у найближчі дні очікується значна сніголавинна небезпека. Зокрема, у горах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Висота снігового покриву в Карпатах продовжує зростати В Україні сьогодні очікується ускладнення погодних умов
Новини України ГерманияЧехияснегАвстрія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся