В Украине завтра местами ожидаются метели и сильный ветер

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ухудшение погодных условий ожидается в восточной части Украины

В Украине завтра, 12 января 2019 года, местами ожидаются метели и сильный ветер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, сегодня, 11 января 2019 года, в Украине порывы ветра до 20 м/с, исключением являются западные и северные регионы страны. Кроме того, в центральных и восточных областях наблюдается мокрый снег и дождь, местами гололед.

Как сообщают синоптики, прирост снежного покрова до 15 см ожидается сегодня в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Здесь сегодня местами значительный мокрый снег и метели, а в южных областях сегодня ожидаются осадки преимущественно в виде дождя.

"12 января ночью и утром в восточной части Украины порывы ветра 15-20 м/с, метели, местами налипание мокрого снега, гололед. Осложнения погодных условий отвечают первому (желтому) уровню опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах в ближайшие дни ожидается значительная снеголавинная опасность. В частности, в горах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Как писало РБК-Украина, в Киеве сегодня, 11 января, без существенных осадков, на дорогах гололедица.