Австрійська деревообробна компанія Kronospan продала бізнес у Білорусі
Австрійський деревообробний холдинг Kronospan повністю позбувся свого бізнесу в Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Office Life.
Новим власником його заводів і логістичних центрів став фонд Causa Foundation з ОАЕ, а управління бізнесом передано російським менеджерам.
Юридичні особи, яким належали заводи Kronospan у Білорусі, завершили ребрендинг.
ЗМІ пише, що вихід Kronospan з білоруського бізнесу відбувся на початку осені минулого року. До цього австрійці завершили процес передачі тому ж Causa Foundation своїх активів у Росії.
Діяльність Kronospan у Білорусі
Kronospan вийшов на білоруський ринок наприкінці 2000-х років і став найбільшим інвестором у місцеву деревообробку.
Його підприємства випускали тут деревні плити, покриття для підлоги, смоли, лаки, спеціальний папір, сталеві конструкції. Значна частина продукції призначалася для експорту.
Загальний обсяг інвестицій Kronospan в економіку Білорусі оцінювався в близько 1 млрд євро.
Іноземний бізнес залишає Білорусь
Рік тому найбільший виробник насосів із Данії повністю закрив бізнес у Білорусі та Росії.
Уже у вересні тютюновий гігант British American Tobacco продав свій бізнес у Росії та Білорусі.
Нещодавно стало відомо, що Match Group, що володіє сервісом знайомств Tinder, оголосила про вихід з ринку Білорусі до 15 лютого.
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