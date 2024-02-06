ua en ru
Вт, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Австрійська деревообробна компанія Kronospan продала бізнес у Білорусі

Білорусь, Вівторок 06 лютого 2024 20:10
UA EN RU
Австрійська деревообробна компанія Kronospan продала бізнес у Білорусі Архівне фото: Австрійська деревообробна компанія Kronospan продала бізнес у Білорусі (facebook com kronospan ukraine)
Автор: Дмитро Браславський

Австрійський деревообробний холдинг Kronospan повністю позбувся свого бізнесу в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Office Life.

Новим власником його заводів і логістичних центрів став фонд Causa Foundation з ОАЕ, а управління бізнесом передано російським менеджерам.

Юридичні особи, яким належали заводи Kronospan у Білорусі, завершили ребрендинг.

ЗМІ пише, що вихід Kronospan з білоруського бізнесу відбувся на початку осені минулого року. До цього австрійці завершили процес передачі тому ж Causa Foundation своїх активів у Росії.

Діяльність Kronospan у Білорусі

Kronospan вийшов на білоруський ринок наприкінці 2000-х років і став найбільшим інвестором у місцеву деревообробку.

Його підприємства випускали тут деревні плити, покриття для підлоги, смоли, лаки, спеціальний папір, сталеві конструкції. Значна частина продукції призначалася для експорту.

Загальний обсяг інвестицій Kronospan в економіку Білорусі оцінювався в близько 1 млрд євро.

Іноземний бізнес залишає Білорусь

Рік тому найбільший виробник насосів із Данії повністю закрив бізнес у Білорусі та Росії.

Уже у вересні тютюновий гігант British American Tobacco продав свій бізнес у Росії та Білорусі.

Нещодавно стало відомо, що Match Group, що володіє сервісом знайомств Tinder, оголосила про вихід з ринку Білорусі до 15 лютого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Австрія
NEWS
В Україні з'явиться новий рід військ. Зеленський дав доручення Кабміну з Генштабом
В Україні з'явиться новий рід військ. Зеленський дав доручення Кабміну з Генштабом
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити