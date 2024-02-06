ua en ru
Вт, 06 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Австрийская деревообрабатывающая компания Kronospan продала бизнес в Беларуси

Беларусь, Вторник 06 февраля 2024 20:10
UA EN RU
Австрийская деревообрабатывающая компания Kronospan продала бизнес в Беларуси Архивное фото: Австрийская деревообрабатывающая компания Kronospan продала бизнес в Беларуси (facebook com kronospan ukraine)
Автор: Дмитрий Браславский

Австрийский деревообрабатывающий холдинг Kronospan полностью избавился от своего бизнеса в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Office Life.

Новым владельцем его заводов и логистических центров стал фонд Causa Foundation из ОАЭ, а управление бизнесом передано российским менеджерам.

Юридические лица, которым принадлежали заводы Kronospan в Беларуси, завершили ребрендинг.

СМИ пишет, что выход Kronospan из белорусского бизнеса состоялся в начале осени прошлого года. До этого австрийцы завершили процесс передачи тому же Causa Foundation своих активов в России.

Деятельность Kronospan в Беларуси

Kronospan вышел на белорусский рынок в конце 2000-х годов и стал крупнейшим инвестором в местную деревообработку.

Его предприятия выпускали здесь древесные плиты, напольные покрытия, смолы, лаки, специальную бумагу, стальные конструкции. Значительная часть продукции предназначалась для экспорта.

Общий объем инвестиций Kronospan в экономику Беларуси оценивался в около 1 млрд евро.

Иностранный бизнес покидает Беларусь

Год назад крупнейший изготовитель насосов из Дании полностью закрыл бизнес в Беларуси и России.

Уже в сентябре табачный гигант British American Tobacco продал свой бизнес в России и Беларуси.

Недавно стало известно, что Match Group, владеющая сервисом знакомств Tinder, объявила о выходе с рынка Беларуси до 15 февраля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Австрия
NEWS
Бигус vs СБУ. Кто и зачем следил за журналистами: детали скандала
Бигус vs СБУ. Кто и зачем следил за журналистами: детали скандала
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить