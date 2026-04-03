Австрія заборонила авіації США вхід у небо і назвала головну причину

За словами речника Міністерства оборони Австрії Міхаеля Бауера, країна не буде робити жодних винятків для Пентагону і рішення про заборону військовим літакам США пролітати небом Австрії остаточне. З моменту початку бойових дій оборонне відомство відхиляє всі запити США на проліт, зазначив чиновник.

Міністерство оборони не розголошує точну кількість заблокованих рейсів. Проте кожну заявку розглядають під мікроскопом. Бауер підкреслив, що позиція країни залишається принциповою.

Бауер пояснив, що Австрія закриває своє повітряне небо для будь-яких військових літаків чужих країн, як тільки ця держава починає військові дії.

"Щоразу, коли відповідна країна перебуває у стані війни, запит відхиляється - у цьому випадку, після консультації з Міністерством закордонних справ", - пояснив речник.

Чому Австрія залишається нейтральною

Коріння цієї заборони сягає середини минулого століття, коли у 1955 році Австрія офіційно стала нейтральною у будь-яких чужих конфліктах. Це зафіксовано в основному законі - Конституції.

Крім того, Австрія не є членом НАТО і послідовно підтверджує свою політику нейтралітету з часів Другої світової війни.