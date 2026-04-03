Австрия запретила авиации США вход в небо и назвала главную причину

Австрия закрыла свое небо для американских военных самолетов. Официальная Вена объясняет такой шаг соблюдением конституции на фоне обострения войны в Иране.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на австрийское издание Heute.
По словам представителя Министерства обороны Австрии Михаэля Бауэра, страна не будет делать никаких исключений для Пентагона и решение о запрете военным самолетам США пролетать небом Австрии окончательное. С момента начала боевых действий оборонное ведомство отклоняет все запросы США на пролет, отметил чиновник.
Министерство обороны не разглашает точное количество заблокированных рейсов. Однако каждую заявку рассматривают под микроскопом. Бауэр подчеркнул, что позиция страны остается принципиальной.
Бауэр пояснил, что Австрия закрывает свое воздушное небо для любых военных самолетов чужих стран, как только это государство начинает военные действия.
"Каждый раз, когда соответствующая страна находится в состоянии войны, запрос отклоняется - в этом случае, после консультации с Министерством иностранных дел", - пояснил представитель.
Корни этого запрета уходят в середину прошлого века, когда в 1955 году Австрия официально стала нейтральной в любых чужих конфликтах. Это зафиксировано в основном законе - Конституции.
Кроме того, Австрия не является членом НАТО и последовательно подтверждает свою политику нейтралитета со времен Второй мировой войны.
Австрия не единственная в своем решении быть нейтральной в противостоянии США, Израиля и Ирана. Например, Швейцария заблокировала продажу вооружений США. Также Берн не дал разрешение Вашингтону на пролет военной авиации над своей территорией.
Кроме Австрии Италия закрыла небо для самолетов США, которые летели атаковать Иран. Итальянцам, которые являются членами НАТО, не понравилось, что Пентагон не обратился за разрешением, а просто поставил их перед фактом: о маршруте просто сообщили - уже тогда, когда самолеты были в воздухе.
Сам Трамп не доволен таким поведением членов Альянса. Он угрожает выходом США из НАТО, и такие намерения подтвердил госсекретарь Марко Рубио.