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Австрія відмовила Україні в екстрадиції ексголови НБУ Шевченка, - ЗМІ

Фото: Кирило Шевченко, ексголова НБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Австрійський суд відхилив запит України щодо екстрадиції колишнього голови правління Національного банку Кирила Шевченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на австрійське видання Der Standard.

"Хоча Україна подала заявку на екстрадицію, австрійські суди відхилили це: влада і суди стверджували, що передача Шевченка в Україну наразі неможлива просто через стан там війни", - зазначається в матеріалі. 

Колишній голова НБУ назвав справу проти нього "класичним політичним переслідуванням" через відмову проводити емісію гривні та знизити облікову ставку в перший рік війни.

Справа Шевченка

4 жовтня 2022 року Шевченко оголосив про відставку через, нібито, "проблеми зі здоров'ям". Вже 6 жовтня того ж року НАБУ та САП викрили групу посадових осіб, в привласнені 206 млн гривень протягом 2014 -2019 років. При цьому одним із фігурантів справи є колишній голова НБУ Кирило Шевченко.

Пізніше НАБУ оголосило Шевченка у розшук. Як стало пізніше відомо, ексголова  Національного банку знаходиться у Європі.

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