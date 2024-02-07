RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Австрия отказала Украине в экстрадиции экс-главы НБУ Шевченко, - СМИ

Фото: Кирилл Шевченко, экс-глава НБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Австрийский суд отклонил запрос Украины об экстрадиции бывшего председателя правления Национального банка Кирилла Шевченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на австрийское издание Der Standard.

Как пишет издание, Шевченко жаловался на политическое преследование со стороны Офиса президента и попросил политического убежища в стране. 

"Хотя Украина подала заявку на экстрадицию, австрийские суды отклонили это: власти и суды утверждали, что передача Шевченко в Украину пока невозможна просто из-за состояния там войны", - отмечается в материале. 

Бывший глава НБУ назвал дело против него "классическим политическим преследованием" из-за отказа проводить эмиссию гривны и снизить учетную ставку в первый год войны.

Дело Шевченко

4 октября 2022 года Шевченко объявил об отставке из-за якобы "проблем со здоровьем". Уже 6 октября того же года НАБУ и САП разоблачили группу должностных лиц в присвоенные 206 млн гривен в течение 2014-2019 годов. При этом одним из фигурантов дела является бывший глава НБУ Кирилл Шевченко.

Позже НАБУ объявило Шевченко в розыск. Как стало позже известно, экс-глава Национального банка находится в Европе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины