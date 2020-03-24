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Австрия проведет массовые проверки граждан на коронавирус

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 14:46
Австрия проведет массовые проверки граждан на коронавирус
Фото: Себастьян Курц (OSCE/Micky Kroell)

Правительство анализирует данные о том, насколько действенными оказались введенные ограничения в связи с эпидемией

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о начале массовой проверки населения на коронавирус с помощью быстрых тестов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

При этом он заявил, что сейчас правительство анализирует данные о том, насколько действенными оказались введенные ограничения в связи с эпидемией коронавируса, и представит результаты этого анализа в пятницу, 27 марта.

Также было отмечено, что в стране с населением 8,8 млн человек было протестировано на коронавирус около 24 тысяч человек, а подтверждено почти 4,5 тысячи случаев.

Напомним, ранее Себастьян Курц заявил о продлении срока карантинных мер, направленных на борьбу с коронавирусом в стране. Так, карантин был продлен до 13 апреля.

Кроме того, канцлер Австрии объявил о прекращении авиасообщения с Украиной, Россией, Британией и Нидерландами через распространения коронавируса. Кроме того, со вторника в стране прекратили работу все рестораны, а также закроются детские и спортивные площадки.

Добавим, что Себастьян Курц заявил, что эпидемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Австрии со времен Второй мировой войны.

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Новости Украины АвстрияКоронавирусСебастьян Курц
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