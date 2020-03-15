Курц назвал коронавирус самым серьезным вызовом со времен Второй мировой войны

Фото: Себастьян Курц (OSCE/Micky Kroell)

По словам Курца, Австрия отстает от Италии на 10-14 дней

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что эпидемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Австри со времен Второй мировой войны. Об этом в эфире телеканала ORF 2 заявил канцлер страныСебастьян Курц.

По его словам, замедление темпов распространения болезни является для правительства единственным приоритетом.

"Мы столкнулись с серьезнейшим вызовом со времен Второй мировой войны. Сейчас надо спасать жизни людей и надо спасать нашу экономику и наши рабочие места. Это наш абсолютный приоритет. Обо всех других вы можете поговорить со мной через неделю или месяц", - заявил Курц.

По словам канцлера, в ситуации с распространением коронавируса Австрия отстает от Италии на 10-14 дней.

"Нужно действовать очень решительно сейчас и ввести в республике экстренные меры с понедельника. Это делается для того, чтобы распространение вируса было максимально замедлено", - сказал Курц.

Отметим, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Австрии составляет 655. Один человек умер, шестеро выздоровели.

Напомним, ранее Австрия запретила въезд в страну для граждан Италии.

Также РБК-Украина писало, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп 14 марта объявил о введении дополнительных ограничительных мер в стране в связи с пандемией коронавируса. В стране будет запрещена деятельность несущественных магазинов, в частности ресторанов, баров и кинотеатров. При этом останутся работать продуктовые магазины и аптеки.