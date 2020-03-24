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В Австрии за сутки выявили около 900 случаев заражения коронавирусом

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 13:09
В Австрии за сутки выявили около 900 случаев заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Австрии действуют ряд жестких ограничений для препятствования распространению коронавируса

Сегодня, 24 марта, в Австрии за сутки было зафиксировано 875 новых случаев заражения коронавирусом, что составляет более 24-процентный рост. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Австралии (Минздрав).

Как сообщается, на сегодня в республике зафиксировано 4486 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из которых 150 человек госпитализированы и 25 умерли. Больше всего пострадал Тироль на границе с Италией, где зафиксировано более 1 тыс. больных коронавирусом, там действует режим карантина, за соблюдением которого следит полиция.

Как отмечается, в Австрии действуют ряд жестких ограничений для препятствования распространения коронавируса. Так, там запретили все массовые мероприятия больше, чем пяти человек и спортивные события. Введено закрытые учебных заведений, объектов культуры и торговых центров, за исключением продуктовых магазинов, аптек, АЗС, почты, банков и центров мобильной связи.

Напомним, в субботу, 21 марта, из Вены возвращается последний самолет с украинцами. Это уже четвертый самолет за прошедшую неделю, который эвакуирует украинцев из-за границы.

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