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Власти Австрии продлили карантинные меры до середины апреля

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 14:26
Власти Австрии продлили карантинные меры до середины апреля
Фото: Себастьян Курц (OSCE/Micky Kroell)

Карантинные меры в Австрии продлили до 13 апреля

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о продлении срока карантинных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurier.

Таким образом, до 13 апреля остаются закрытыми учебные заведения. Также в стране запрещены все массовые мероприятия, не работают рестораны и магазины, кроме супермаркетов и аптек.

Министр внутренних дел Карл Нехаммер высоко оценил поведение граждан, которые по большей части придерживаются данных мер.

"Но сейчас около 5 процентов не придерживаются этого", - сказал он.

Нехаммер предупреждает о необходимости соблюдать "правило расстояния 1 метр". За несоблюдение карантинных мер грозит штраф до 3,6 тыс. евро.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о прекращении авиасообщения с Украиной, Россией, Британией и Нидерландами через распространения коронавируса. Кроме того, со вторника в стране прекратили работу все рестораны, а также закроются детские и спортивные площадки.

Кроме того, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что эпидемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Австрии со времен Второй мировой войны.

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