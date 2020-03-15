Эстония закрывает границу для иностранцев

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В Эстонии подтвердили 115 случаев коронавируса без смертельных исходов

Эстония для предотвращения распространения коронавируса с 17 марта запретит въезд в страну иностранным гражданам. Об этом говорится в заявлении правительства страны, сообщает Reuters.

Отмечается, что после начала действия ограничений въехать в страну смогут: эстонцы, люди, живущие в Эстонии, и иностранцы, члены семьи которых проживают в Эстонии. Выехать из страны разрешено всем.

Правительство заявило, что планирует двухнедельную изоляцию для всех, кто въезжает, за исключением транспорта для внешней торговли.

"Мы обеспечиваем перевозку товаров и сырья водителями, у которых нет симптомов вируса", - заявил премьер-министр Юри Ратас.

В правительстве отметили, что иностранцы могут использовать Эстонию для транзита в свою страну, если у них нет симптомов.

В Эстонии подтвердили 115 случаев коронавируса без смертельных исходов.

Напомним, власти Эстонии объявили о введении чрезвычайного положения до 1 мая в связи со вспышкой коронавируса. С 16 марта в Эстонии будет остановлен учебный процесс в учебных заведениях. Кроме того, были запрещены все публичные собрания, отменены спортивные соревнования, а музеи и кинотеатры были закрыты.

Ранее о карантине и закрытии границ заявили Латвия и Литва.